В Коми уровень инфляции вырос до 9,3%
- 01:00 24 января
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- Инесса Богатая
Согласно данным Росстата, уровень годовой инфляции в Республике Коми в декабре 2024 года достиг 9,3%, тогда как в ноябре он составлял 8,8%. В регионе наблюдался ускоренный рост цен, который затронул как продукты питания, так и непродовольственные товары
"Например, производители и поставщики молочной продукции столкнулись с увеличением расходы на упаковку, логистику и зарплату сотрудников. Помимо этого, подорожало сырье из-за возрастания мировых цен на молочные жиры, что привело к ускорению роста годовых цен на молоко, сметану и сливочное масло в декабре," – отметил Павел Докукин, начальник экономического отдела регионального отделения Банка России.
Как передает "Комиинформ", парикмахерские отразили в своих ценах увеличение затрат на оплату труда, а также на импортные инструменты и расходные материалы, что способствовало ускорению роста цен на эти услуги в декабре в годовом исчислении.
Рост спроса на зарубежный туризм тоже привел к подорожанию некоторых туров, запланированных на вторую половину января, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем не менее уровень инфляции в Коми остается ниже общероссийского, который составляет 9,5%.
По всей стране рост потребительского спроса продолжает значительно превышать возможности производства товаров и услуг. В таких условиях Банк России поддерживает высокую ключевую ставку. Жесткие денежно-кредитные условия необходимы для замедления инфляции и возвращения к целевому уровню. Прогнозы Банка России показывают, что к 2026 году инфляция в стране снизится до 4%.