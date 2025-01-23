В Коми уровень инфляции вырос до 9,3%

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Согласно данным Росстата, уровень годовой инфляции в Республике Коми в декабре 2024 года достиг 9,3%, тогда как в ноябре он составлял 8,8%. В регионе наблюдался ускоренный рост цен, который затронул как продукты питания, так и непродовольственные товары "Например, производители и поставщики молочной продукции столкнулись с увеличением расходы на упаковку, логистику и зарплату сотрудников. Помимо этого, подорожало сырье из-за возрастания мировых цен на молочные жиры, что привело к ускорению роста годовых цен на молоко, сметану и сливочное масло в декабре," – отметил Павел Докукин, начальник экономического отдела регионального отделения Банка России.

Как передает "Комиинформ", парикмахерские отразили в своих ценах увеличение затрат на оплату труда, а также на импортные инструменты и расходные материалы, что способствовало ускорению роста цен на эти услуги в декабре в годовом исчислении.

Рост спроса на зарубежный туризм тоже привел к подорожанию некоторых туров, запланированных на вторую половину января, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее уровень инфляции в Коми остается ниже общероссийского, который составляет 9,5%.