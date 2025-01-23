В Коми с 2019 года для детей открыли пять "IT-кубов"
- 20:30 23 января
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- Инесса Богатая
В Республике Коми, благодаря национальному проекту "Образование", создаются "IT-кубы", которые открывают детям новые горизонты знаний. Об этом в соцсетях написал врио Главы региона Ростислав Гольдштейн.
"Я реалист и верю, что именно молодое поколение способно преобразовать окружающий мир", – отметил руководитель республики.
Центры цифрового образования — это пространства, где учащиеся осваивают современные навыки и могут определиться с будущей профессией. "IT-кубы" также оказывают методическую поддержку учителям, работающим в "Кванториумах" и сельских центрах "Точка роста".
Первый "IT-куб" в Сыктывкаре открыли в 2019 году. С 2020 года такой центр действует в селе Выльгорт, с 2021 года — в селе Усть-Кулом, с 2022 года — в Усинске, а с 2024 года откроется в Воркуте.
"Мы на этом не остановимся, ведь дополнительное образование должно быть доступно в каждом уголке нашей республики", – подчеркнул Р. Гольдштейн.
Напомним, что в Сыктывкаре прокуратура инициировала проверку из-за задержек ремонта в школах №22 и №31. Глава региональной надзорной службы также посетил школу №30 в микрорайоне Емваль Эжвинского района, которая была открыта в сентябре прошлого года. Прокурор проверил исправление нарушений, выявленных в ходе проверок.