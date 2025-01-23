В Сыктывкаре взяли под стражу ухтинца за публичные призывы к терроризму и экстремизму

Фото пресс-службы Сыктывкарского суда

22 января в Сыктывкаре городской суд удовлетворил запрос следственных органов о применении меры пресечения в виде ареста жителя Ухты. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. По информации ведомства, мужчину обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности через интернет (ч.2 ст.205.2 УК РФ), а также в публичных призывах к экстремизму через интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Следствие утверждает, что с 2 сентября 2023 года по 22 марта 2024-го ухтинец через свой аккаунт в мессенджере сделал доступными комментарии, побуждающие к террористическим действиям.

Суд постановил взять жителя Коми под арест на два месяца, до 20 марта 2025 года.

Постановление пока не вступило в законную силу.