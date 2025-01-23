В Сыктывкаре пенсионер за полгода шесть раз вызывал экстренные службы из-за скуки
- 06:30 23 января
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- Инесса Богатая
Жителя Эжвы привлекли к административной ответственности за то, что в течение полугода шесть раз вызывал спецслужбы с ложными сообщениями.
По информации пресс-службы судов Коми, сыктывкарец страдал от скуки и искал общения с работниками служб, затрагивая различные темы. Начиная с лета 2024 года, пенсионер шесть раз звонил в полицию и по номеру "112", передавая неверные сообщения о вымышленных ситуациях. Эти инциденты не получили подтверждения.
Например, он утверждал, что держит гранату, что его соседка забрала 300 рублей и продукты, что намерен убить кого-то, что потерял паспорт и деньги, что избил мужчину и убил бывшую жену.
Все вызовы совершались пенсионером в нетрезвом состоянии.
Мировой судья Емвальского судебного участка принял решение подвергнуть сыктывкарского пенсионера административным санкциям. Суд назначил ему штрафы в размере от 1 000 до 1 350 рублей.
Согласно статье 19.13 КоАП РФ, за намеренно ложный вызов специализированных служб, таких как пожарная охрана, полиция или скорая помощь, предусмотрена административная ответственность. Это влечет за собой штраф от одной тысячи до полутора тысяч рублей. Намеренный ложный вызов заключается в том, что лицо осознанно сообщает неверные сведения с целью введения в заблуждение органов, что мешает их работе.