В Сыктывкаре пенсионер за полгода шесть раз вызывал экстренные службы из-за скуки

Жителя Эжвы привлекли к административной ответственности за то, что в течение полугода шесть раз вызывал спецслужбы с ложными сообщениями.

По информации пресс-службы судов Коми, сыктывкарец страдал от скуки и искал общения с работниками служб, затрагивая различные темы. Начиная с лета 2024 года, пенсионер шесть раз звонил в полицию и по номеру "112", передавая неверные сообщения о вымышленных ситуациях. Эти инциденты не получили подтверждения.