В Коми пьяный водитель увидел патруль ГАИ и пересел на пассажирское сиденье
- 01:00 22 января
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- Инесса Богатая
Жителя Сыктывкара, который любил водить в нетрезвом виде, не спасла попытка пересесть на пассажирское место. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
По данным ведомства, мужчине не удалось избежать уголовного наказания.
Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело 41-летнего местного жителя и признал его виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Как следует из материалов дела, в 2023 году мужчину оштрафовали и лишили водительских прав за административное нарушение. Он передал права в декабре 2023 года.
Однако днем 5 октября 2024 года его остановили в поселке Краснозатонском города Сыктывкара сотрудники ГИБДД, подозревая водителя в алкогольном опьянении. После остановки машины он попытался пересесть на пассажирское место к жене. Он также отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ и лишил права на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.