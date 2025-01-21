В Коми пьяный водитель увидел патруль ГАИ и пересел на пассажирское сиденье

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Жителя Сыктывкара, который любил водить в нетрезвом виде, не спасла попытка пересесть на пассажирское место. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми. По данным ведомства, мужчине не удалось избежать уголовного наказания.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело 41-летнего местного жителя и признал его виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Как следует из материалов дела, в 2023 году мужчину оштрафовали и лишили водительских прав за административное нарушение. Он передал права в декабре 2023 года.

Однако днем 5 октября 2024 года его остановили в поселке Краснозатонском города Сыктывкара сотрудники ГИБДД, подозревая водителя в алкогольном опьянении. После остановки машины он попытался пересесть на пассажирское место к жене. Он также отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ и лишил права на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, сроком на два года.