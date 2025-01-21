В Коми сотрудница банка обвиняется в мошенничестве и в растрате денег

В прокуратуре Сосногорска подтвердили обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы. Ей предъявлены обвинения за мошенничества в крупном размере и растрату, повлекшую значительный ущерб гражданину.

Согласно версии следствия, женщина, ранее работница в одного из банков, с декабря 2022 года по август 2024 года незаконно оформила 19 кредитных договоров на общую сумму 872 тысячи рублей, используя паспортные данные четырех знакомых. Полученные деньги она тратила на личные нужды. Об этом передает пресс-служба прокуратуры региона.