В Коми сотрудница банка обвиняется в мошенничестве и в растрате денег
- 23:20 21 января
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- Инесса Богатая
В прокуратуре Сосногорска подтвердили обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы. Ей предъявлены обвинения за мошенничества в крупном размере и растрату, повлекшую значительный ущерб гражданину.
Согласно версии следствия, женщина, ранее работница в одного из банков, с декабря 2022 года по август 2024 года незаконно оформила 19 кредитных договоров на общую сумму 872 тысячи рублей, используя паспортные данные четырех знакомых. Полученные деньги она тратила на личные нужды. Об этом передает пресс-служба прокуратуры региона.
Кроме того, она, воспользовавшись доверием еще троих знакомых, убедила их оформить кредиты, пообещав сама вносить ежемесячные платежи. Однако в 2023-2024 годах жительница Сосногорска не выполняла свои обязательства в полном объеме. В результате ущерб пострадавшим составил 322 тысячи рублей.
Женщина признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование проводилось ОМВД России по городу Сосногорску. Потерпевшие подали иски против обвиняемой с требованием возмещения причиненного ущерба.