В Сыктывкаре 93-летняя женщина потребовала миллион рублей с водителя иномарки за наезд на нее

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В Сыктывкарском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя. Его признали виновным за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности серьёзный вред здоровью другого человека. Суд установил, что днём 14 марта 2023 года сыктывкарец на автомобиле Nissan Раtrol совершал манёвр на парковке у торгово-развлекательного центра "РубликЪ". Нарушив ПДД, он сбил женщину 1931 года рождения, причинив ей тяжёлый вред здоровью.

Согласно данным Госавтоинспекции, водитель двигался задним ходом и не удостоверился в безопасности манёвра, в результате чего наезд на пенсионерку был неизбежен. Пострадавшей был диагностирован перелом шейки бедра, и её доставили в больницу.

Хотя водитель не признал свою вину, настаивая, что женщина сама упала, а 203 тысячи рублей он дал в качестве помощи, от дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.