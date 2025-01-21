Жители Коми за неделю перевели мошенникам более 13 миллионов рублей

Фото из архива

Жители республики продолжают быть объектами агрессивных действий киберпреступников в сфере вложений, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми. За неделю мошенники завладели более 13 миллионов рублей у 41 гражданина региона. В 37 случаях люди были осведомлены о существующих мошеннических схемах, но потеряли бдительность и стали жертвами телефонных аферистов.

Наибольшее распространение остаётся у мошенничества, связанного с обещаниями "быстрого и лёгкого" дохода от инвестиций. В такой ситуации оказался 46-летний водитель частной компании из Сыктывкара. Неизвестный, представившись трейдером, выманил у него свыше 1, 7 миллиона рублей, пообещав огромные доходы от сделок с валютой. Когда мужчина решил вывести "заработанные" деньги, его псевдо-советник прекратил связь и заблокировал доступ к инвестиционной платформе.

Фальшивые представители фондовой биржи обманным путём выманили крупную сумму у другого жителя столицы региона. 49-летний мужчина, доверившийся "личному инвестиционному консультанту" из интернета, вложил все свои сбережения в фиктивные акции и облигации, потеряв 995 тысяч рублей.

По-прежнему актуальна схема мошенничества, когда под предлогом отмены подозрительных списаний, охотники за чужими средствами ввели в заблуждение 43-летнюю жительницу Ухты. Испугавшись утраты средств со сберегательного счёта и незаконного кредита, горожанка перевела мошенникам на так называемый "безопасный счёт" 387 тысяч рублей, из них 267 тысяч кредитные и 120 тысяч её личные сбережения.

По аналогичному методу жертвами киберпреступников стали 42-летняя жительница Ухты и 55-летняя дама из Печоры, каждая из которых лишилась более 300 тысяч рублей, пытаясь защитить свои сбережения от мнимых угроз.

Важно отметить, что почти все пострадавшие были в курсе существующих обманных схем, но потеряли внимательность и доверились телефонным мошенникам.