Известного композитор Михаила Герцмана перевели из реанимации в отделение КРКБ
- 22:45 20 января
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- Инесса Богатая
Председателя Союза композиторов Коми, Михаила Герцмана, перевели из реанимации в отделение Коми республиканской клинической больницы. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как сообщил его сын Лев Герцман агентству, состояние Михаила стабильно в течение трёх дней.
Напомним, 10 января стало известно о госпитализации известного композитора в тяжелом состоянии после инсульта. Уже неделю он находился в реанимации, и его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
13 января зрители Театра оперы и балета Коми выразили надежду, что увидят М. Герцмана на юбилейном концерте в честь его 80-летия, который запланирован на 21 февраля.
Напомним, состояние молодого человека, пострадавшего в ДТП в Усть-Вымском районе, постепенно улучшается. 17-летний водитель всё ещё находится в интенсивной терапии. Врачи отмечают медленные улучшения в его состоянии. Юноша был доставлен в больницу с серьезной травмой головы, а также ушибами и повреждениями внутренних органов. Трое других подростков лежат в травматологическом отделении, а один находится в нейрохирургии, их состояние стабильное. Ранее у них были обнаружены различные скелетные травмы, черепно-мозговые повреждения и переломы.