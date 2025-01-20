Известного композитор Михаила Герцмана перевели из реанимации в отделение КРКБ

фото из архива

Председателя Союза композиторов Коми, Михаила Герцмана, перевели из реанимации в отделение Коми республиканской клинической больницы. Об этом сообщает "Комиинформ". Как сообщил его сын Лев Герцман агентству, состояние Михаила стабильно в течение трёх дней.

Напомним, 10 января стало известно о госпитализации известного композитора в тяжелом состоянии после инсульта. Уже неделю он находился в реанимации, и его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

13 января зрители Театра оперы и балета Коми выразили надежду, что увидят М. Герцмана на юбилейном концерте в честь его 80-летия, который запланирован на 21 февраля.