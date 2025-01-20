Выяснилось, в каком состоянии находится несовершеннолетний водитель ВАЗа, который устроил ДТП в Усть-Вымском районе Коми

Скриншот видео Госавтоинспекции Коми

Состояние подростка, попавшего в аварию в Усть-Вымском районе, постепенно улучшается, хотя 17-летний парень остается в отделении реанимации. Как сообщает "БНК" со ссылкой на Минздрав регион, после ДТП в Усть-Вымском районе один из страдающих, 17-летний водитель, всё ещё в отделении интенсивной терапии. Однако врачи фиксируют медленные улучшения в его состоянии. Напомним, юношу доставили в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой, а также ушибами и повреждениями органов грудной клетки и брюшной полости.

Отметим, что трое подростков находятся в травматологическом отделении, один - в нейрохирургии, и их состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее врачами у них были диагностированы скелетные травмы, сочетанные с черепно-мозговыми, и переломы.

Напомним, автокатастрофа случилась 14 января на дороге Вогваздино — Яренск. Водитель ВАЗ вылетел на "встречку", что привело к столкновению с большим грузовиком с прицепом. В итоге все пятеро подростков получили травмы. Кстати ни один из них не был пристегнут ремнем безопасности. Также добавим, что у них выявили признаки алкогольного опьянения.