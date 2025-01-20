В Сыктывкаре женщина украла из квартиры пенсионеров почти 200 тысяч рублей

Правоохранители выявили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 42-летняя женщина, ранее судимая и являющаяся сожительницей сына заявительницы. Ее задержали и доставили в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Установлено, что вечером подозреваемая находилась в кругу родственников своего партнёра, где выпивали алкогольные напитки. По окончании вечера хозяйка квартиры пригласила женщину остаться в спальне её мужа, который проходил лечение в больнице.