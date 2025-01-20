В Сыктывкаре женщина украла из квартиры пенсионеров почти 200 тысяч рублей
- 12:45 20 января
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- Инесса Богатая
Правоохранители выявили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 42-летняя женщина, ранее судимая и являющаяся сожительницей сына заявительницы. Ее задержали и доставили в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Установлено, что вечером подозреваемая находилась в кругу родственников своего партнёра, где выпивали алкогольные напитки. По окончании вечера хозяйка квартиры пригласила женщину остаться в спальне её мужа, который проходил лечение в больнице.
Задержанная пояснила, что желала выпить ещё, но не имела при себе денег. Она стала искать в комнате и обнаружила коробку с деньгами. Женщина забрала 190 тысяч рублей и ушла. Позже на эти деньги она купила продукты, алкоголь и одежду.
Следственное управление возбудило в отношении её уголовное дело по статье "Кража, связанная с причинением значительного ущерба". Наказание по статье может включать штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.
Проведенный обыск в квартире подозреваемой позволил изъять наличные в сумме 160 тысяч рублей и купленную одежду. Всё это вскоре вернут владельцу.