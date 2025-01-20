В Коми на трассе Сыктывкар - Ухта две иномарки не поделили дорогу

В Княжпогостском районе произошло столкновение между двумя машинами марки Kia. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

По информации издания, авария случилась 19 января в 16:50. Мужчина 40 лет, находясь за рулем Kia Cerato, направлялся из Ухты в Сыктывкар. На 94 километре дороги Сыктывкар – Ухта – Печора - Усинск - Нарьян-Мар он не смог удержать управление, что привело к выезду на встречную полосу и столкновению с Kia Ceed.