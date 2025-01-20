В Коми на трассе Сыктывкар - Ухта две иномарки не поделили дорогу
- 10:45 20 января
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- Инесса Богатая
В Княжпогостском районе произошло столкновение между двумя машинами марки Kia. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
По информации издания, авария случилась 19 января в 16:50. Мужчина 40 лет, находясь за рулем Kia Cerato, направлялся из Ухты в Сыктывкар. На 94 километре дороги Сыктывкар – Ухта – Печора - Усинск - Нарьян-Мар он не смог удержать управление, что привело к выезду на встречную полосу и столкновению с Kia Ceed.
У водителя Cerato медики "скорой" диагностировали ушиб коленного сустава, а у 42-летнего пассажира врачи выявили ушиб грудной клетки. Пострадавших не госпитализировали. От более серьезных травам их уберегли пристегнутые ремни безопасности.
Госавтоинспекция вновь напоминает автомобилистам о важности строгого соблюдения правил дорожного движения, призывая учитывать состояние дорог и совершать маневры только тогда, когда это безопасно для всех участников движения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре и в Ухте произошли две аварии с пострадавшими.