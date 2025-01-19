В Коми за сутки в ДТП получили травмы 2 человека

Фото ГАИ

В Республике Коми за минувшие сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали два человека. Инциденты произошли в Сыктывкаре и Ухте. Среди пострадавших оказалась 15-летняя девочка, сообщает управление Госавтоинспекции региона.

Первое ДТП зафиксировано в столице республики 17 января в 19:20. На улице Тентюковской водитель Lada Kalina, женщина 1995 года рождения, не учла безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта. В районе дома No223 произошло столкновение с автомобилем Lada Granta.

В результате происшествия пострадала 15-летняя девочка, находившаяся в качестве пассажира в Lada Granta. Медики диагностировали у нее ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника, а также автотравму. Врачи также подозревают у пострадавшей черепно-мозговую травму. Несмотря на травмы, госпитализация девочки не потребовалась.

По данным Госавтоинспекции, водитель Lada Kalina получила водительское удостоверение в 2021 году, что говорит о недостаточном опыте за рулем, возможно, ставшем причиной невнимательности на дороге.

Вторая авария произошла в Ухте в тот же день в 21:49. На перекрестке улицы Станционной и автодороги Ухта — Дальний водитель Lada Priora, мужчина 1968 года рождения, не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Passat, двигавшемуся по главной дороге. В результате нарушения правил приоритета произошло столкновение.