В Коми за сутки в ДТП получили травмы 2 человека
- 09:50 19 января
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми за минувшие сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали два человека. Инциденты произошли в Сыктывкаре и Ухте.
Среди пострадавших оказалась 15-летняя девочка, сообщает управление Госавтоинспекции региона.
Первое ДТП зафиксировано в столице республики 17 января в 19:20. На улице Тентюковской водитель Lada Kalina, женщина 1995 года рождения, не учла безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта. В районе дома No223 произошло столкновение с автомобилем Lada Granta.
В результате происшествия пострадала 15-летняя девочка, находившаяся в качестве пассажира в Lada Granta. Медики диагностировали у нее ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника, а также автотравму. Врачи также подозревают у пострадавшей черепно-мозговую травму. Несмотря на травмы, госпитализация девочки не потребовалась.
По данным Госавтоинспекции, водитель Lada Kalina получила водительское удостоверение в 2021 году, что говорит о недостаточном опыте за рулем, возможно, ставшем причиной невнимательности на дороге.
Вторая авария произошла в Ухте в тот же день в 21:49. На перекрестке улицы Станционной и автодороги Ухта — Дальний водитель Lada Priora, мужчина 1968 года рождения, не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Passat, двигавшемуся по главной дороге. В результате нарушения правил приоритета произошло столкновение.
Водитель Lada Priora получил ушиб грудной клетки. Как и в первом случае, госпитализация пострадавшему не потребовалась. По данным инспекторов, водительский стаж мужчины составляет более 20 лет — он управляет автомобилем с 2002 года.