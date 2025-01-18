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Новый арктический резидент из Коми запускает проект для туристов

Новый арктический резидент из Коми запускает проект для туристовФото из архива Pro Города

Компания из Усинска, ставшая 37-м арктическим резидентом, представила инновационный проект «Домик в лесу». Уютные модульные дома в лесной глуши позволят туристам и местным жителям насладиться уединением и красотой арктической природы.

В Усинске стартовал уникальный проект, который может изменить представление о туризме в арктических регионах. Компания, получившая статус 37-го арктического резидента, представила инициативу под названием «Домик в лесу». Проект предполагает установку современных модульных домов в лесных массивах, где гости смогут насладиться уединением и природной красотой, оставаясь в комфортных условиях. 

Каждый домик спроектирован с учётом экологических стандартов, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. При этом гостям будут доступны все необходимые удобства, включая отопление, электричество и безопасность. 

Как сообщает БНК, проект уже привлёк инвестиции в размере 6 миллионов рублей. Эти средства направят на развитие инфраструктуры и продвижение туризма в Арктике. По мнению экспертов, «Домик в лесу» не только расширит возможности для отдыха в регионе, но и станет важным шагом в популяризации экологического туризма. 

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