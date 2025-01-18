Синоптики рассказали о погоде в Коми 19 января

Фото из архива Pro Города

В Республике Коми 19 января ожидается сложная погодная обстановка. Метеорологи прогнозируют снег, мокрый снег и гололед, особенно в северных и центральных районах. По данным ЦГМС региона, 19 января в Республике Коми сохранится облачная погода. В южных районах ночью ожидаются осадки, которые днем станут менее интенсивными, но местами могут быть умеренными. В северных и центральных районах прогнозируется снег и мокрый снег, а в отдельных районах возможен сильный снегопад. На крайнем северо-востоке ночью осадков практически не будет, однако временами возможен туман, а днем небольшой снег.

Особое внимание стоит уделить гололедно-изморозевым отложениям, которые могут создать сложности на дорогах и тротуарах. Ветер в северных районах будет дуть с юга, переходя на север, со скоростью 7-12 м/с, а в Усть-Цилемском районе порывы могут достигать 15-17 м/с. В южных районах ветер сменится с южного на северо-западный, его скорость составит 6-11 м/с.

Температурный фон будет варьироваться: ночью и днем в большинстве районов ожидается от -4 до +1°C, местами столбики термометров опустятся до -6…-11°C. На крайнем северо-востоке температура будет значительно ниже — от -14 до -19°C.