В Сыктывкаре за год переработали более 18 тысяч литров донорской крови
- 19:00 18 января
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- Анастасия Амелькина
В 2024 году Центр крови Сыктывкара установил новые рекорды, переработав более 18 000 литров донорской крови. Учреждение не только выполнило все заявки лечебных учреждений, но и внесло значительный вклад в развитие донорского движения.
Центр крови Сыктывкара подвел итоги 2024 года, продемонстрировав впечатляющие результаты. За год было переработано более 18 000 литров донорской крови, а количество доноров превысило 9000 человек, которые совершили около 24 тысяч донаций. Благодаря активной работе учреждения все заявки от лечебных организаций были выполнены в срок.
Особое внимание уделялось мобильности: Центр крови организовал более 100 выездов в близлежащие районы Сыктывкара и 4 выезда в Усинск. Это позволило привлечь новых доноров и обеспечить стабильное снабжение медицинских учреждений кровью и ее компонентами.
В 2024 году список Почётных Доноров России пополнился на 192 человека, а 430 доноров вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Центр крови также стал передовым регионом по заготовке антирезусной плазмы.
Сотрудники учреждения были отмечены наградами: 3 медали ФМБА России «За содействие донорскому движению» вручены за сдачу гемостволовых клеток и активную просветительскую деятельность. Кроме того, Центр крови стал лауреатом Всероссийской премии «СоУчастие» и призёром акции «Семейный код донора».
Техническое оснащение также не осталось без внимания: впервые за 15 лет было полностью обновлено серверное оборудование, что значительно улучшило работу информационной системы Центра. С новыми силами и амбициозными планами Центр крови Сыктывкара готов к новым достижениям в 2025 году.