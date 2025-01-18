В Сыктывкаре за год переработали более 18 тысяч литров донорской крови

В 2024 году Центр крови Сыктывкара установил новые рекорды, переработав более 18 000 литров донорской крови. Учреждение не только выполнило все заявки лечебных учреждений, но и внесло значительный вклад в развитие донорского движения.

Центр крови Сыктывкара подвел итоги 2024 года, продемонстрировав впечатляющие результаты. За год было переработано более 18 000 литров донорской крови, а количество доноров превысило 9000 человек, которые совершили около 24 тысяч донаций. Благодаря активной работе учреждения все заявки от лечебных организаций были выполнены в срок.