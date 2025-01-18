Республика Коми готовится к масштабным осадкам

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В ближайшие сутки жители северных районов Республики Коми столкнутся с интенсивными снегопадами. МЧС предупреждает о возможных сложностях на дорогах и призывает соблюдать осторожность. Согласно прогнозам синоптиков, с вечера 18 января до утра 19 января в Усть-Цилемском, Ижемском, Ухтинском, Сосногорском районах, а также на севере Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов ожидается сильный снег. Осадки могут достичь 6 мм и более за 12 часов, что создаст дополнительные трудности для жителей и коммунальных служб.

В Усинском и Вуктыльском районах снегопад продлится до вечера 19 января, а в Печорском и Интинском районах интенсивные осадки начнутся с утра и продолжатся до шести вечера воскресенья. Такие погодные условия могут привести к ухудшению видимости на дорогах, образованию снежных заносов и затруднению движения транспорта.