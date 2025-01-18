На улице Лесопарковой в Сыктывкаре стартовала установка освещения

В Сыктывкаре начинается новая эпоха световых преобразований. В ответ на многочисленные запросы местных жителей, на улице Лесопарковой стартовал проект по установке современного освещения.

Жители столицы Коми, наконец, увидят улицу Лесопарковую в новом свете. Излюбленное место прогулок и транзита получит долгожданное освещение, что станет ключевым шагом в улучшении городской инфраструктуры. Вопрос об установке освещения активно обсуждался в ходе прямого диалога с временно исполняющим обязанности Главы Республики, Ростиславом Гольдштейном, что подчеркивает значимость проекта для местного сообщества.