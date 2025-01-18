На улице Лесопарковой в Сыктывкаре стартовала установка освещения
- 14:30 18 января
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре начинается новая эпоха световых преобразований. В ответ на многочисленные запросы местных жителей, на улице Лесопарковой стартовал проект по установке современного освещения.
Жители столицы Коми, наконец, увидят улицу Лесопарковую в новом свете. Излюбленное место прогулок и транзита получит долгожданное освещение, что станет ключевым шагом в улучшении городской инфраструктуры. Вопрос об установке освещения активно обсуждался в ходе прямого диалога с временно исполняющим обязанности Главы Республики, Ростиславом Гольдштейном, что подчеркивает значимость проекта для местного сообщества.
По инициативе муниципалитета, подрядная организация приступила к установке 118 опор осветительных приборов. Световая линия, протянувшаяся на 4 километра от железнодорожного переезда на улице Ручейной до Сысольского шоссе, преобразит городской ландшафт.
Хотя контракт предусматривает завершение всех работ к концу мая, подрядчик уверяет, что освещение заработает уже в начале марта, принеся комфорт и безопасность в вечерние часы на несколько месяцев раньше обещанного срока.
Добавим, что в прошлом году был успешно реализован похожий проект на улице Индустриальной, где появилось освещение на участке в 1,5 километра, задав новый стандарт качества для городских магистралей. Очевидно, что такие инфраструктурные инициативы делают город комфортнее и привлекательнее, подчеркивая стремление региона к прогрессивным изменениям.