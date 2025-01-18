В Сыктывкаре 15-летняя девочка получила травмы в ДТП с двумя "Ладами"

Фото УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре вечером 17 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка. По предварительным данным, авария случилась из-за несоблюдения безопасной дистанции. Как сообщили в управлении Госавтоинспекции Республики Коми, инцидент произошел в 19:20 на улице Тентюковской. Водитель Lada Kalina, 28-летняя женщина, не рассчитала дистанцию до впереди идущего автомобиля и на участке дороги напротив дома №223 столкнулась с Lada Granta.

Пострадавшей оказалась 15-летняя пассажирка Granta. В результате удара у девочки диагностировали ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника, а также подозрение на черепно-мозговую травму. Госпитализация не потребовалась, и пострадавшая осталась под наблюдением врачей амбулаторно.

Водитель Lada Kalina, стаж которой за рулем составляет чуть более трёх лет, сейчас проходит проверку. Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения ПДД.