От экономиста до наставника по закаливанию: уникальный путь сыктывкарки, которая учит детей и взрослых быть здоровыми
- 13:00 18 января
- 6+
- Екатерина Незлоба
Личный опыт Ларисы Гвардиной и советы для новичков
В крещенскую пору тема закаливания становится особенно актуальной, так как впереди купания в проруби. Многие люди готовятся к событию с особым трепетом, но важно помнить, что погружение в ледяную воду требует не только моральной, но и физической подготовки. О том, как сделать так, чтобы все прошло без происшествий и не привело к негативным последствиям для здоровья, расскажет инструктор по закаливанию Лариса Гвардина.
Героиня этого текста — бывшая экономист и страховой агент. 6 лет назад Лариса сделала решительный шаг и полностью изменила свою жизнь. После 40 лет она поняла, что хочет заняться совершенствованием организма. Увлекшись закаливанием холодной водой, женщина открыла группу для детей и взрослых. Сегодня Лариса — сертифицированный инструктор по зимнему плаванию, обучающий как себя, так и других людей, и добиваясь невероятных результатов.
— Случайно в соцсетях я увидела сыктывкарский клуб закаливания, где оказалось всего 3-4 человека. Постепенно вместе с ними я начала развиваться и интересоваться тем, что происходит в других городах. Так я начала заниматься этим вплотную: участвовала в длинных заплывах, долго сидела в ледяной воде. У меня есть свое стремление — установить мировой рекорд по времени нахождения в проруби. Сейчас он находится на отметке 60 минут, его установила в 2019 году Осман Делибаш. Мое личное достижение — 40 минут в ледяной воде. Также я дважды побелила во всероссийском конкурсе “Я моржиня”, — рассказывает сыктывкарка.
Для Ларисы закаливание — это не просто физическая активность, но и способ улучшить психоэмоциональное состояние. Она убеждена, что холод — это естественное средство для активации всех систем организма и укрепления иммунитета. Женщина работает с людьми разных возрастных категорий, в том числе с детьми. К ней приходят родители, чьи малыши часто болеют, с запросом укрепить их здоровье с помощью закаливания. Важно отметить, что оно помогает не только улучшить физическое состояние, но и развивает характер, дисциплину и внимание у подрастающего поколения.
— Работа с детьми требует особого подхода. Во-первых, важно учитывать их возраст и уровень готовности к холодной воде. Для малышей занятия проходят в игровой форме, чтобы они не испытывали страха перед холодом. Одна из важных частей урока — обучение детей одеваться и раздеваться без помощи взрослых. Это необходимо, так как по возвращению с холода ребенку важно быстро одеться, чтобы согреться. Правильно разложенная перед выходом одежда играет в таком случае ключевую роль. Это способствует развитию самостоятельности и чувства ответственности. Каждый ребенок в группе учится работать над собой, преодолевать трудности и сохранять спокойствие даже в непривычных условиях, — делится Лариса.
Закаливание с каждым годом набирает популярность, и все больше людей обращаются к этому методу. Вместе с единомышленниками Лариса создала в Сыктывкаре федерацию зимнего плавания, которая активно занимается организацией соревнований и обучением людей. Также команда спортсменов проводит тренировки и активно участвует в соревнованиях по всей стране.
С каждым годом количество федераций зимнего плавания растет. По словам Ларисы, таких организаций в России уже более 40. Они объединены общей целью — пропагандировать зимнее плавание и закаливание. Она признается, что ее жизнь значительно изменилась благодаря этому увлечению.
— У меня большая семья. Мои взрослые дети очень меня поддерживают, потому что я являюсь для них примером. Я показываю им, что можно жить интересно, заниматься любимым делом и монетизировать это. Это действительно здорово. Мои дети выбрали свои профессии и занимаются другими видами спорта. Только моя младшая дочь с 5 лет со мной в проруби. Мы с ней закаляемся, выезжаем на природу, участвуем в конкурсах. Видимо, природа наделила ее такими же возможностями и интересом, как у меня, — продолжает спортсменка.
В последние годы все больше людей, в том числе взрослые мужчины, приходят к Ларисе после травм, чтобы восстановиться с помощью закаливания. Это открывает новые горизонты и дает женщине дополнительный стимул для дальнейшего изучения этого метода и его применения в восстановлении здоровья. Например, по наблюдениям Ларисы, закаливание помогает людям, пережившим тяжелые травмы, быстрее восстанавливаться и возвращать утраченные физические функции.
— Закаливание имеет множество преимуществ. Оно укрепляет иммунитет, помогает противостоять простудным заболеваниям, улучшает кровообращение и способствует улучшению настроения. Кроме того, закаливание позволяет человеку адаптироваться к суровым условиям окружающей среды, что особенно важно для жителей северных регионов, таких как Сыктывкар. Это не только погружение в холодную воду. Закаливание — комплексный процесс, который включает в себя правильное питание, отказ от вредных привычек, регулярные физические нагрузки и, конечно, постепенное привыкание организма к холоду. Оно должно быть регулярным и систематическим, иначе вместо пользы можно навредить здоровью, — советует Лариса.
Примером таких регулярных и полезных практик может служить ежедневное обливание холодной водой. При отсутствии заболеваний и противопоказаний, закаливание можно начать с контрастного душа, постепенно увеличивая продолжительность холодной струи. Например, можно начать с ног, затем поднимать струю выше. Важно делать это без спешки, чтобы не вызвать стресс у организма.
— С погружением в прорубь дело обстоит еще более деликатно. Многим людям интересно испытать себя, пройти через этот обряд. Но важно помнить, что перед тем, как заходить в воду, необходимо подготовиться. В частности, важно не стоять на холоде в легкой одежде. Ожидание своей очереди на морозе может привести к неприятным последствиям. Лучше всего подходить к проруби в утепленной одежде, с перчатками, шапкой и полотенцем, а также заранее размяться, чтобы подготовить тело к холодной воде, — наставляет сыктывкарцев опытный инструктор.
— Я лично занимаюсь закаливанием не только для того, чтобы показать миру, как это полезно, но и для собственного будущего. В последнее время меня особенно вдохновляют примеры женщин старше 60 лет, которые остаются в отличной физической форме. Я сама часто вижу, что по фотографии сложно понять, где женщине 40 лет, а где 60, — ведь закаливание помогает сохранить молодость тела и духа на долгие годы. Это не волшебство, а реальная работа, которую организм выполняет, приспосабливаясь к ледяной воде. Холод заставляет мышцы работать, они укрепляются, тело становится более устойчивым.
Я своим примером показываю, что нужно всегда заботиться о здоровье, чтобы быть готовым к подвигам и к длительному здоровому образу жизни. И, конечно, чтобы не позволять лишним мыслям и заботам занимать место в голове. Это замечательно, потому что когда ты в форме, тебе просто некогда думать о ерунде, — подытоживает Лариса.