От экономиста до наставника по закаливанию: уникальный путь сыктывкарки, которая учит детей и взрослых быть здоровыми

Личный опыт Ларисы Гвардиной и советы для новичков

В крещенскую пору тема закаливания становится особенно актуальной, так как впереди купания в проруби. Многие люди готовятся к событию с особым трепетом, но важно помнить, что погружение в ледяную воду требует не только моральной, но и физической подготовки. О том, как сделать так, чтобы все прошло без происшествий и не привело к негативным последствиям для здоровья, расскажет инструктор по закаливанию Лариса Гвардина.

Героиня этого текста — бывшая экономист и страховой агент. 6 лет назад Лариса сделала решительный шаг и полностью изменила свою жизнь. После 40 лет она поняла, что хочет заняться совершенствованием организма. Увлекшись закаливанием холодной водой, женщина открыла группу для детей и взрослых. Сегодня Лариса — сертифицированный инструктор по зимнему плаванию, обучающий как себя, так и других людей, и добиваясь невероятных результатов.

— Случайно в соцсетях я увидела сыктывкарский клуб закаливания, где оказалось всего 3-4 человека. Постепенно вместе с ними я начала развиваться и интересоваться тем, что происходит в других городах. Так я начала заниматься этим вплотную: участвовала в длинных заплывах, долго сидела в ледяной воде. У меня есть свое стремление — установить мировой рекорд по времени нахождения в проруби. Сейчас он находится на отметке 60 минут, его установила в 2019 году Осман Делибаш. Мое личное достижение — 40 минут в ледяной воде. Также я дважды побелила во всероссийском конкурсе “Я моржиня”, — рассказывает сыктывкарка.





Для Ларисы закаливание — это не просто физическая активность, но и способ улучшить психоэмоциональное состояние. Она убеждена, что холод — это естественное средство для активации всех систем организма и укрепления иммунитета. Женщина работает с людьми разных возрастных категорий, в том числе с детьми. К ней приходят родители, чьи малыши часто болеют, с запросом укрепить их здоровье с помощью закаливания. Важно отметить, что оно помогает не только улучшить физическое состояние, но и развивает характер, дисциплину и внимание у подрастающего поколения.