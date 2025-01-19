"95% работы связано с прижизненной диагностикой": разбираем мифы и сложности работы вместе со специалистом из Сыктывкара

Как меняются подходы к профессии и что скрывается за стереотипами о патанатомии — рассказ медика с 50-летним стажем

19 января в России отмечается День патологоанатома — профессиональный праздник врачей, чья работа играет ключевую роль в медицинской диагностике, но часто окружена небылицами. Чтобы разобраться в тонкостях этой работы, мы побеседовали с экспертом, врачом отделения детской патологии "Патологоанатомического бюро" Виктором Труфановым, специалист с 50-летним стажем работы, "Заслуженный работник Республики Коми" и "Заслуженный врач РФ", является живым примером того, насколько разнообразной и важной может быть эта специальность.

Также в диалоге приняла участие Наталья Нанинец, начальник ГБУЗ РК "Патологоанатомическое бюро", главный внештатный взрослый патологоанатом Коми, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Кафедра фундаментальной медицины и общественного здоровья ФГБОУ ВО "СГУ им.Питирима Сорокина".

Виктор Николаевич, как вы пришли в профессию патологоанатома?

— Я окончил Ижевский медицинский институт в 1971 году. Именно на кафедре патологической анатомии я почувствовал, что меня это интересует. В институте специальность патанатомии всегда была одной из самых сложных, и многие студенты испытывали трудности с освоением материала.

В.Н.Труфанов врач-патологоанатом отделения детской патологии ГБУЗ

РК "ПАБ"

Как изменились подходы к диагностике с момента, когда Вы только начали погружаться в специальность, по сравнению с сегодняшним днем?

— Раньше большая часть работы патологоанатомов заключалась во вскрытии тел для установления причины смерти. Сегодня около 95% работы связано с прижизненной диагностикой. Мы исследуем биопсии, образцы тканей, помогаем ставить диагнозы, особенно в таких важных областях, как онкология. Если раньше мы занимались в основном посмертной диагностикой, то теперь наша роль значительно расширилась.

Очень важным стало сотрудничество с другими специалистами. Например, с гинекологами, которые часто направляют к нам пациентов для диагностики причин бесплодия. Мы решаем множество важных задач, помогая находить заболевания, которые затрагивают не только внутренние органы, но и репродуктивную систему, что в условиях нынешней демографической ситуации особенно актуально. Значительная область в диагностике отдана исключению онкологической патологии у пациентов.

Существует миф, что все патологоанатомы — интроверты. Это так?