На переправе в Коми под лед провалился грузовик

Фото из архива Pro Города

В Усинске на ледовой переправе через реку Виловатник произошло серьезное происшествие: под тяжестью КамАЗа с фургоном провалился лед, сообщают очевидцы. Инцидент случился вблизи берега, где задний мост грузовика ушел под лед, однако избежать полного погружения автомобиля удалось. Об этом пишет Комиинформ. Причиной происшествия стало нарушение ограничений: грузовик значительно превысил установленную норму в три тонны, что и привело к обрушению ледовой поверхности.

На данный момент для остальных транспортных средств организован альтернативный маршрут, а переправа продолжает функционировать. Сотрудники ГИБДД уже зафиксировали происшествие, и в ближайшее время нарушитель будет оштрафован. Кроме того, с него взыщут сумму ущерба, которую на данный момент определяют коммунальные службы.

Важно отметить, что это не единственный случай нарушения. По словам очевидцев, несколько большегрузов, игнорируя запрет, все же пересекли опасную переправу и направились к следующему пункту маршрута.