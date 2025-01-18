В Коми произошло четыре возгорания за сутки
- 10:45 18 января
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- Анастасия Амелькина
16 января стал днем, насыщенным вызовами для пожарной службы в Республике Коми. В разных населенных пунктах региона вспыхнули четыре пожара, обошлось без пострадавших.
В Усть-Куломском районе в частной деревянной бане по улице Средняя произошел инцидент. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. С пожаром справились восемь огнеборцев, среди которых было два добровольца, и две единицы техники. По предварительным данным, причина пожара заключалась в неисправности отопительной печи.
Другой случай зафиксирован в Сыктывкаре, где в поселке Краснозатонский загорелась баня. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте работали 26 пожарных и 7 единиц техники. Причина возгорания аналогична — ошибка в работе отопительного устройства.
В Ухте поступил вызов об огне в квартире на Интернациональной улице. Огонь ликвидировали на площади 5 квадратных метров. В тушении участвовало 8 человек и 3 единицы техники. Причины пожара выясняются экспертами Госпожнадзора.
Последнее возгорание зафиксировано в Корткеросе в многоквартирном доме на улице Набережной. Площадь пожара составила всего 1 квадратный метр. Пожарным потребовалось 7 человек и две единицы техники для ликвидации. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.