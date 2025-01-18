В Коми произошло четыре возгорания за сутки

16 января стал днем, насыщенным вызовами для пожарной службы в Республике Коми. В разных населенных пунктах региона вспыхнули четыре пожара, обошлось без пострадавших.

В Усть-Куломском районе в частной деревянной бане по улице Средняя произошел инцидент. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. С пожаром справились восемь огнеборцев, среди которых было два добровольца, и две единицы техники. По предварительным данным, причина пожара заключалась в неисправности отопительной печи.