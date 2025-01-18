В Коми водитель "Киа" не уступил дорогу "Рено" и спровоцировал ДТП
- 09:50 18 января
- 12+
- Анастасия Амелькина
Тема дорожно-транспортных происшествий остаётся актуальной, несмотря на все усилия по повышению безопасности на дорогах. Аварии случаются внезапно. Так произошло и в Ухте, где столкновение автомобилей стало причиной травмирования водителя.
Как сообщает УГИБДД по Коми, вечером 16 января, около 18:45, в Ухте произошла серьёзная авария, которая вновь напомнила о рисках невнимательности на дорогах. Молодой водитель 2005 года рождения, управлявший автомобилем марки «Киа», на пересечении дорог Ухта — Троицко-Печорск и Ухта — Сосногорск допустил серьёзное нарушение правил дорожного движения. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Рено».
В результате столкновения пострадал водитель «Рено», мужчина 1982 года рождения, который, к счастью, избежал госпитализации, хотя и получил множественные ушибы. Следует отметить, что водитель, спровоцировавший аварию, имел небольшой опыт вождения, находясь за рулём с начала 2023 года. Этот инцидент поднимает важные вопросы о подготовке молодых водителей и необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, чтобы избежать таких ситуаций в будущем.