В Коми водитель "Киа" не уступил дорогу "Рено" и спровоцировал ДТП

Тема дорожно-транспортных происшествий остаётся актуальной, несмотря на все усилия по повышению безопасности на дорогах. Аварии случаются внезапно. Так произошло и в Ухте, где столкновение автомобилей стало причиной травмирования водителя.

Как сообщает УГИБДД по Коми, вечером 16 января, около 18:45, в Ухте произошла серьёзная авария, которая вновь напомнила о рисках невнимательности на дорогах. Молодой водитель 2005 года рождения, управлявший автомобилем марки «Киа», на пересечении дорог Ухта — Троицко-Печорск и Ухта — Сосногорск допустил серьёзное нарушение правил дорожного движения. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Рено».