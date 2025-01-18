Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми на выходных
- 08:45 18 января
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- Анастасия Амелькина
В выходные погодные условия в Республике Коми обещают быть переменчивыми. Жителей ждут снегопады, метели, гололёд и сильный ветер.
18 января нас ждет облачное небо с редкими прояснениями. Об этом сообщает ЦГМС по Коми. Ночью северные районы накроет снег и мокрый снег, тогда как южные обойдутся лишь легкими осадками. Днем следует ожидать снега и мокрого снега, причем в отдельных северных и центральных районах возможны сильные снегопады. На дорогах сохраняется риск гололеда и образования изморози.
Ветер будет дуть с юга и юго-запада скоростью 6-11 м/с, а на крайнем северо-востоке ночью порывы достигнут 9-14 м/с, что может привести к метелям. Температурные колебания ожидаются: ночью столбики термометров опустятся до -6…-11°C, при прояснении -11…-16°C, на северо-западе -1…-6°C, а днем немного потеплеет до +1…-4°C, в некоторых восточных районах до -4…-9°C.
19 января начнется с облачного неба и местных прояснений. Продолжатся осадки в виде мокрого снега и снега, особенно интенсивные в некоторых северных и центральных районах. Гололед по-прежнему будет представлять опасность на дорогах. Ветер сменит направление на западный, со скоростью 7-12 м/с, на северо-востоке он будет дуть с востока и северо-востока со скоростью от 4 до 9 м/с. Температура вернется к отметкам +1…-4°C днем и ночью, местами может опуститься до -6…-11°C, а в крайних северо-восточных областях до -13…-18°C.
20 января ожидается продолжение облачности с редкими прояснениями. Осадки в виде небольшого снега, ночью местами умеренные. Ветер севера будет преобладать со скоростью 5-10 м/с. Температура будет заметно ниже: в северных районах ночью прогнозируется -20…-25°C, днем -15…-20°C, на крайних северо-восточных территориях ночью -27…-32°C, а днем -22…-27°C. В южных частях региона ночная температура будет в диапазоне -15…-20°C, а дневная -11…-16°C, на крайнем юге ожидается от -6 до -11°C как ночью, так и днем.