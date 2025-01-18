Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми на выходных

Фото из архива Pro Города

В выходные погодные условия в Республике Коми обещают быть переменчивыми. Жителей ждут снегопады, метели, гололёд и сильный ветер. 18 января нас ждет облачное небо с редкими прояснениями. Об этом сообщает ЦГМС по Коми. Ночью северные районы накроет снег и мокрый снег, тогда как южные обойдутся лишь легкими осадками. Днем следует ожидать снега и мокрого снега, причем в отдельных северных и центральных районах возможны сильные снегопады. На дорогах сохраняется риск гололеда и образования изморози.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада скоростью 6-11 м/с, а на крайнем северо-востоке ночью порывы достигнут 9-14 м/с, что может привести к метелям. Температурные колебания ожидаются: ночью столбики термометров опустятся до -6…-11°C, при прояснении -11…-16°C, на северо-западе -1…-6°C, а днем немного потеплеет до +1…-4°C, в некоторых восточных районах до -4…-9°C.

19 января начнется с облачного неба и местных прояснений. Продолжатся осадки в виде мокрого снега и снега, особенно интенсивные в некоторых северных и центральных районах. Гололед по-прежнему будет представлять опасность на дорогах. Ветер сменит направление на западный, со скоростью 7-12 м/с, на северо-востоке он будет дуть с востока и северо-востока со скоростью от 4 до 9 м/с. Температура вернется к отметкам +1…-4°C днем и ночью, местами может опуститься до -6…-11°C, а в крайних северо-восточных областях до -13…-18°C.