В Сыктывкаре иномарка врезалась в припаркованный КамАЗ

Фото УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре маневр на Октябрьском проспекте обернулся аварией с КамАЗом. 16 января 2025 года около 11:29 на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре произошла серьёзная авария с участием автомобилей «Хендай» и грузовика КамАЗ. По данным Госавтоинспекции Коми, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 31-летний водитель «Хендая», который, перестраиваясь с левой на правую полосу, не уступил дорогу другому автомобилю той же марки.

Стремясь избежать столкновения, второй «Хендай I30» врезался в стоящий на обочине КамАЗ с прицепом. Первоначально инцидент рассматривался как авария без пострадавших, однако после происшествия второй водитель «Хендая» почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью, где у него было диагностировано сотрясение мозга.