В Сыктывкаре иномарка врезалась в припаркованный КамАЗ
- 06:30 18 января
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре маневр на Октябрьском проспекте обернулся аварией с КамАЗом.
16 января 2025 года около 11:29 на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре произошла серьёзная авария с участием автомобилей «Хендай» и грузовика КамАЗ. По данным Госавтоинспекции Коми, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 31-летний водитель «Хендая», который, перестраиваясь с левой на правую полосу, не уступил дорогу другому автомобилю той же марки.
Стремясь избежать столкновения, второй «Хендай I30» врезался в стоящий на обочине КамАЗ с прицепом. Первоначально инцидент рассматривался как авария без пострадавших, однако после происшествия второй водитель «Хендая» почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью, где у него было диагностировано сотрясение мозга.
Стаж вождения виновника аварии, управлявшего «Хендай Туксон», составляет более десяти лет. Он получил права в 2013 году.