Отходы в красивой банке: названы марки кофе, которые лучше не покупать даже по большой скидке
- 23:37 17 января
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- Служба новостей
Растворимый кофе действительно стал неотъемлемой частью жизни многих жителей России, благодаря своей простоте и доступности. Однако, как показывает исследование Росконтроля, важно быть внимательным при выборе этого продукта, чтобы избежать приобретения некачественного или даже опасного напитка.
Лучшие марки
Исследование выявило пять торговых марок, которые заслуживают доверия за высокое качество и изысканный вкус:
- Monarch
- Jardin
- «Черная карта»
- «Московская кофейня на паяхъ»
- Nescafe
Эти компании предлагают продукт, соответствующий высоким стандартам, и подчеркивают свою приверженность качеству.
Проблемы с подделками
Тем не менее, на рынке обнаружены и недобросовестные участники. Некоторые образцы оказались поддельными, а волнующие результаты касаются кофе «три в одном», где вместо натурального кофе используются растительные добавки и трансжиры вместо молочного жира.
Рекомендации по выбору
Чтобы избежать недоброкачественного продукта, специалисты рекомендуют:
- Состав: Изучайте упаковку, выбирая кофе, состоящий из 100% натуральных зерен.
- Цена: Избегайте подозрительно дешевых продуктов, которые могут указывать на подделку.
- Производитель: Предпочтение стоит отдавать проверенным и известным брендам.
- Упаковка: Обратите внимание на герметичность упаковки, что гарантирует сохранение свежести и аромата.
Следуя этим советам, вы сможете выбрать кофе, которое станет не только вкусным, но и безопасным для вашего здоровья. Внимательное отношение к деталям при покупке растворимого кофе защитит вас от подделок и позволит насладиться настоящим качеством, сообщает progorod43.ru