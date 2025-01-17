С начала 2025 года в Коми выросли цены на мясо

Комистат опубликовал сведения о динамике потребительских цен на отдельные категории товаров и услуг за период с 1 по 13 января 2025 года. Об этом сообщает "Комиинформ".

С начала года выросли цены на следующие продукты: куриное мясо подорожало на 2, 8%, сыры всех видов и печенье увеличились в цене на 2, 7%, говяжье мясо и пастеризованное молоко стали дороже на 1, 8%, ржаной хлеб подорожал на 1, 7%, пшено подскочило на 1, 6%, замороженная рыба на 1, 1%, творог на 1, 0%. В то же время, стали дешевле сосиски и сардельки на 4, 9%, вареные колбасы на 4, 7%, гречневая крупа на 4, 3%, рис понизился на 1, 2%, а макароны на 1, 1%.