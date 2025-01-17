С начала 2025 года в Коми выросли цены на мясо
- 20:30 17 января
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- Инесса Богатая
Комистат опубликовал сведения о динамике потребительских цен на отдельные категории товаров и услуг за период с 1 по 13 января 2025 года. Об этом сообщает "Комиинформ".
С начала года выросли цены на следующие продукты: куриное мясо подорожало на 2, 8%, сыры всех видов и печенье увеличились в цене на 2, 7%, говяжье мясо и пастеризованное молоко стали дороже на 1, 8%, ржаной хлеб подорожал на 1, 7%, пшено подскочило на 1, 6%, замороженная рыба на 1, 1%, творог на 1, 0%. В то же время, стали дешевле сосиски и сардельки на 4, 9%, вареные колбасы на 4, 7%, гречневая крупа на 4, 3%, рис понизился на 1, 2%, а макароны на 1, 1%.
Были также зафиксированы изменения цен на фрукты и овощи: морковь подорожала на 8, 1%, огурцы на 4, 0%, а яблоки на 2, 5%. В то же время, снизились цены на помидоры на 7, 3%, бананы на 1, 5%, картофель и капусту на 1, 3%.
Среди лекарств изменились цены на активированный уголь, увеличившись на 3, 5%, нимесулид подорожал на 1, 9%, валидол на 1, 6%, а трекрезан на 1, 0%. При этом, стоимость метамизола натрия (анальгина отечественного) упала на 6, 3%.
Что касается не продовольственных товаров первой необходимости, то цены на детские подгузники выросли на 8, 3%, а на пеленки для новорожденных на 1, 3%. Напротив, туалетная бумага подешевела на 5, 8%, сухие корма для животных снизились в цене на 3, 5%, а стиральные порошки на 1, 2%.
Среди прочих не продовольственных товаров подорожали мужские майки и футболки на 1, 9%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты поднялись в цене на 1, 1%. В то время как шампуни подешевели на 8, 8%, а телевизоры на 1, 3%.
Цены на автомобильное топливо и дизельное изменились на 0, 3%.
Тарифы на проезд в городском автобусе увеличились на 3, 5%, стоимость жильё в государственных и муниципальных домах повысилась на 2, 5%.
Средняя стоимость проживания в хостелах изменилась, увеличившись на 4, 9%, в гостиницах уровня 4-5 на 4, 1%. В Коми в среднем сутки проживания в хостеле стоят 632 рубля, в гостинице 4-5* — 3, 7 тысячи рублей.
Из других видов услуг отметилось изменение цены на лечение зуба с использованием пломбы на 1, 0%. В среднем такая процедура в республике оценена в 5 055 рублей, передает "Комиинформ".