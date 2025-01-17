В Коми пенсионерка пришла к росгвардейцам с газовым револьвером
- 16:30 17 января
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- Инесса Богатая
Пожилая женщина из Удорского района пришла в отделение Росгвардии с револьвером и теперь может получить денежное вознаграждение.
В отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Удорскому району обратилась жительница 1961 года рождения, заявившая о своем желании добровольно передать найденный ею при уборке бани револьвер.
При подробном осмотре оружия специалисты установили, что это газовый револьвер производства за рубежом под маркой Reck Agent, калибра 9 мм, предназначенный для самообороны. После проведения проверки женщине выплатят вознаграждение в размере шести тысяч рублей.
В ведомстве напомнили, что граждане, которые самостоятельно передают обнаруженное оружие, освобождаются от ответственности.
Напомним, за прошедшую неделю в Республике Коми изъяли три охотничьих ружья. Росгвардейцы рассмотрели 235 заявок, касающихся предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охраны. Специалисты отдела лицензионно-разрешительной работы зафиксировали два нарушения в обращении с оружием и изъяли три охотничьих ружья.