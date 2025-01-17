В Коми пенсионерка пришла к росгвардейцам с газовым револьвером

Пожилая женщина из Удорского района пришла в отделение Росгвардии с револьвером и теперь может получить денежное вознаграждение.

В отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Удорскому району обратилась жительница 1961 года рождения, заявившая о своем желании добровольно передать найденный ею при уборке бани револьвер.