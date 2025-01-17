Первые начисления от ООО "Комитеплоэнерго" жители Сыктывкара, Ухты и Сосногорска увидят в феврале в квитанциях за январь

фото: ООО "Комитеплоэнерго"

С 1 января 2025 года ООО "Комитеплоэнерго" присвоен статус единой теплоснабжающей организации в Сосногорске, Ухте и Сыктывкаре. Первые квитанции с указанием этого поставщика жители получат в феврале. Начислять оплату за тепловую энергию и горячее водоснабжение продолжит АО "Коми энергосбытовая компания". Физическим лицам не потребуется перезаключать договоры. Новый номер договора будет указан в строке квитанции с начислением за тепло и горячую воду рядом с названием поставщика — ООО "Комитеплоэнерго".

Задолженность, оплату по рассрочке и платежи за установку общедомового прибора учёта тепла (ОДПУ) необходимо продолжать вносить до полного погашения по старому номеру договора с ПАО "Т Плюс" через привычные онлайн-сервисы.

Годовая корректировка по отоплению для многоквартирных домов со способом оплаты ежемесячно в течение года (система 1/12) будет проведена в рамках договора с ПАО "Т Плюс" и отражена в квитанции за март 2025 г.

Передать показания индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения и тепловой энергии в январе нужно, используя номер клиента (указан в квитанции). Сервис предложит все имеющиеся в жилом помещении счётчики. Таким образом передать показания можно, не дожидаясь квитанции с номером договора нового поставщика.

При использовании банковской услуги "Автоплатёж" необходимо проверить её настройки:

• Если при настройке использовался номер клиента, услуга будет срабатывать, как и раньше, ничего менять не нужно. Оплата спишется на основании всех начислений, включённых в квитанцию, в т.ч. по новому поставщику.

• Если услуга настроена по номеру договора с ПАО "Т Плюс", то после получения квитанции за январь нужно создать новый автоплатёж с использованием номера договора ООО "Комитеплоэнерго" или номера клиента.

При наличии задолженности перед ПАО "Т Плюс" автоплатёж с номером договора этой компании нужно сохранить до полной оплаты долга. Вся информация по договору будет доступна в личном кабинете клиента, пока не погасится задолженность.

Юридическим лицам в декабре 2024 г. были направлены договоры с ООО "Комитеплоэнерго" через систему электронного документооборота (ЭДО) и в традиционном формате. Для этой категории клиентов также будут доступны все привычные онлайн-сервисы. В личном кабинете по теплу появится новый договор.

Если у юридического лица подключена услуга "Автоплатеж" в личном кабинете, то в сервисе также необходимо скорректировать номер договора.

Передавать показания приборов учета юридическим лицам необходимо по ИНН в Личном кабинете Энергосбыт или через сервис Передача показаний ПУ ГВС и Теплоэнергии онлайн для юридических лиц. Так клиент сможет увидеть все приборы учёта, в том числе по договору с ООО "Комитеплоэнерго".