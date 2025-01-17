Мошенники ввели в заблуждение жителя Коми и украли у него почти 300 тысяч рублей
- 06:30 17 января
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- Инесса Богатая
В полицию Сосногорска обратился 50-летний местный житель, сообщивший о краже 290 тысяч рублей. Об этом передает пресс-служба МВД по Коми.
Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником пенсионного фонда и посоветовал лично посетить учреждение для пересмотра рабочего стажа. Звонивший сказал, что при расчете якобы допустили ошибку и мужчине положены дополнительные начисления за полтора года. Однако сосногорец усомнился в правдивости этой информации и положил трубку.
Вскоре с ним связались через мессенджер. Девушка, назвавшая все его личные данные, предупредила, что ранее ему звонили мошенники с целью оформить на его имя кредиты. Она подчеркнула, что “служба безопасности” настоятельно рекомендует не раскрывать цифровые коды, получаемые на телефон. Мужчина убедил её, что никаких данных не передавал. Тем не менее фальшивые уведомления из различных банков напугали его. В итоге на одно из этих сообщений он решил откликнуться и позвонил в “службу поддержки”. Оператор уверила его, что специалисты занимаются решением проблемы, и предложила перевести все его сбережения на специальный сверхбезопасный счет. Мужчина, желая защитить свои средства от возможного списания, последовал её инструкциям. Когда он попытался снова связаться со “службой поддержки”, номер оказался недоступен. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.
По данному инциденту следователем возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.