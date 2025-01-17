Мошенники ввели в заблуждение жителя Коми и украли у него почти 300 тысяч рублей

В полицию Сосногорска обратился 50-летний местный житель, сообщивший о краже 290 тысяч рублей. Об этом передает пресс-служба МВД по Коми.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником пенсионного фонда и посоветовал лично посетить учреждение для пересмотра рабочего стажа. Звонивший сказал, что при расчете якобы допустили ошибку и мужчине положены дополнительные начисления за полтора года. Однако сосногорец усомнился в правдивости этой информации и положил трубку.