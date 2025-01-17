Домклик: по итогам 2024 года снижение цен на вторичную недвижимость в Коми составило 3,9%
- 12:03 17 января
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- Александра Клюенкова
Аналитики Домклик определили регионы, в которых наиболее заметно понизились цены на квадратный метр вторичного жилья. В лидерах – Ханты-Мансийский автономный округ, за ним следуют Карачаево-Черкесия и Республика Коми.
По итогам 2024 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе – 7,7% по сравнению с декабрём 2023 года.
На втором и третьем местах расположились Карачаево-Черкесская Республика (-5,7%) и Республика Коми (-3,9%).
В Камчатском крае квадратный метр «вторички» подешевел на 3,1%, что вывело регион на 4-е место рейтинга. В Республике Тыва и Республике Карелия стоимость квадратного метра снизилась на 2,7% и 2,6% соответственно.
На 7-й и 8-й строчке рейтинга находятся Хабаровский край и Республика Башкортостан. В Хабаровском крае квадратный метр готового жилья потерял чуть более 2% стоимости, а в Башкирии – 1,9%.
Наименьшее снижение цены зафиксировано в Костромской области (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,7%).
ТОП-10 регионов с наибольшим снижением цены кв. м вторичного жилья
Методология
Аналитики Домклик рассмотрели данные СберИндекс по стоимости квадратного метра на вторичном рынке в фактических ипотечных сделках на декабрь 2024 года и декабрь 2023 года. На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.