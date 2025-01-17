Домклик: по итогам 2024 года снижение цен на вторичную недвижимость в Коми составило 3,9%

Аналитики Домклик определили регионы, в которых наиболее заметно понизились цены на квадратный метр вторичного жилья. В лидерах – Ханты-Мансийский автономный округ, за ним следуют Карачаево-Черкесия и Республика Коми.

По итогам 2024 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе – 7,7% по сравнению с декабрём 2023 года.