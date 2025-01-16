Министр образования Коми Наталья Якимова поделилась планами по ремонту и строительству школ в регионе

Фото: Министерство образования по Коми

Глава Министерства образования Коми в рамках прямого эфира ответила на вопросы жителей региона, обсудив планы по капитальному ремонту и возведению новых школ. Наталья Якимова сообщила, что продолжается строительство школы в селе Ижма. "По данным Минстроя Коми, готовность школьного здания составляет 81 процент, и его завершение ожидается весной. Это учебное заведение очень необходимо, и мы сделаем всё возможное, чтобы 1 сентября дети начали учёбу в новых стенах", — отметила она.

Министр также упомянула о строительстве нового корпуса школы № 3 в микрорайоне Орбита города Сыктывкара. В 2024 году предприняты значительные усилия для включения этого проекта в федеральную программу, но финансирование пока не подтверждено. Несмотря на высокие затраты, потребность в новой школе в Орбите остаётся высокой. В качестве решения возводится школа на 825 мест по улице Тентюковской, где подрядчики приступили к подготовительным работам.

Наталья Якимова рассказала и о планах по ремонту школ в селе Петрунь и в Вуктыле. В 2025 году в Петрунской школе проведут капитальный ремонт и обновят оборудование для образовательного процесса. Работы начнутся в апреле и включат обновление фундамента, крыши, потолков, полов, окон и дверей, а также систем отопления и водоснабжения, электрики и внутренней и внешней отделки.