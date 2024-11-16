Выгребные ямы и септики играют важную роль в управлении бытовыми сточными водами, но, как и любое другое оборудование, они требуют регулярного ухода и обслуживания для обеспечения долговечности и эффективности работы. Если вы заметили, что вода в вашей яме застаивается или сток становится медленнее, важно не затягивать с решением проблемы. В таких случаях лучше действовать на опережение и принимать профилактические меры.

Существует универсальный и действенный способ очистки засоренной септической системы или заиленной выгребной ямы с использованием обычной перекиси водорода. Эксперты портала водород.бассейн.рф установили, что перекись водорода в концентрации 37% может значительно облегчить проблему. Они рекомендуют использовать 1,5-2 литра этого раствора на каждый кубометр воды в яме.