Разведите 2 литра на куб воды — яма-септик и заиленная выгребная яма очистятся до состояния новых без откачки
- 11:00 16 ноября
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- Служба новостей
Выгребные ямы и септики играют важную роль в управлении бытовыми сточными водами, но, как и любое другое оборудование, они требуют регулярного ухода и обслуживания для обеспечения долговечности и эффективности работы. Если вы заметили, что вода в вашей яме застаивается или сток становится медленнее, важно не затягивать с решением проблемы. В таких случаях лучше действовать на опережение и принимать профилактические меры.
Существует универсальный и действенный способ очистки засоренной септической системы или заиленной выгребной ямы с использованием обычной перекиси водорода. Эксперты портала водород.бассейн.рф установили, что перекись водорода в концентрации 37% может значительно облегчить проблему. Они рекомендуют использовать 1,5-2 литра этого раствора на каждый кубометр воды в яме.
Процесс довольно прост: залейте необходимое количество перекиси в яму и оставьте ее на 12-24 часа. За это время перекись разложится и начнет активно воздействовать на засор и иловые отложения, способствуя их разжижению и устранению. В результате, уже через сутки вы заметите снижение уровня воды, что свидетельствует о восстановлении проходимости системы и улучшении ее работы.
Таким образом, своевременное применение перекиси водорода позволяет не только устранить существующие проблемы, но и снизить риск возникновения новых, обеспечивая надежность и долговечность вашей выгребной ямы или септика, пишет портал hibiny.ru.