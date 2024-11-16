Конденсат на окнах испарится за 2 часа: вот что положите на подоконник – простое решение проблемы

В холодное время года на окнах появляется конденсат. Это довольно опасно, так как может послужить толчком для развития в помещении плесени. Борьба с этим грибком очень сложная и не всегда может закончиться вашей победой. Поэтому лучше принимать превентивные меры.

Очень важно поддерживать в помещении необходимый уровень влажности. Лучшие условия для появления плесени — холод и сырость. Поэтому обязательно контролируйте температуру воздуха в квартире.