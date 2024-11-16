С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, кто получает пенсию на банковскую карту
- 10:05 16 ноября
- 12+
- Служба новостей
Пенсионеров обрадовали приятной новостью от Сбербанка. Ситуация коснется тех граждан, которые привыкли получать свою пенсию на банковскую карту. И для них уже с завтрашнего дня стартует новый процесс, сообщает PRIMPRESS.
Как напомнили в банке, в России некоторое время назад изменились правила получения пенсий. Раньше для этого было три способа: можно было получать пенсию на банковскую карту, на бескарточный счет в банке и через почтовые отделения. Теперь осталось всего два, среди которых наибольшую популярность имеют именно банковские карты.
Отмечается, что большинство пенсионеров выбирает именно этот способ доставки пенсий, потому что он удобен, не нужно ждать почтальона или идти на почту, что особенно проблематично зимой. Но вместе с тем приход пенсии на карту повышает для пенсионеров риски стать жертвой мошенников.
Именно поэтому Сбербанк запустил специальные обучающие курсы для граждан пенсионного возраста в своих отделениях. Это будут лекции, на которых расскажут о финансовой грамотности и о том, как можно защитить себя от аферистов. Кроме того, пенсионеры узнают о расширенных возможностях в плане банковских карт и приложений банка. И воспользоваться такой услугой пенсионеры смогут уже с завтрашнего дня.