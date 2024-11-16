С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Пенсионеров обрадовали приятной новостью от Сбербанка. Ситуация коснется тех граждан, которые привыкли получать свою пенсию на банковскую карту. И для них уже с завтрашнего дня стартует новый процесс, сообщает PRIMPRESS.

Как напомнили в банке, в России некоторое время назад изменились правила получения пенсий. Раньше для этого было три способа: можно было получать пенсию на банковскую карту, на бескарточный счет в банке и через почтовые отделения. Теперь осталось всего два, среди которых наибольшую популярность имеют именно банковские карты.