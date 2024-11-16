На нашем веку такой зимы еще не было: синоптики рассказали, к чему готовиться - станет одной из самых аномальных

Фото из архива "Про Города"

Синоптики прогнозируют, что предстоящая зима 2024-2025 годов в России станет одной из самых необычных за последние четверть века. Метеорологи предупреждают, что этот холодный сезон будет отличаться резкими температурными перепадами, что делает его "хаотичным" и "стрессовым". Основной причиной этих изменений называют изменения температуры в мировом океане, которые оказывают влияние на климат. Основные прогнозы:

Контрастная погода: В зимние месяцы ожидаются частые смены между сильными оттепелями и рекордными морозами. Предполагается, что такие резкие колебания могут сделать эту зиму одной из самых суровых в XXI веке. Температурные аномалии: Прогнозируется, что средняя температура этой зимой будет превышать норму на несколько градусов. Декабрь предполагается на 3 градуса теплее обычного, январь - на 7 градусов, а февраль - на 2 градуса выше средних показателей. Увеличение осадков: Ожидается, что количество осадков этой зимой возрастет на 20-30% по сравнению с обычным уровнем. Это приведет к более частым снегопадам и другим атмосферным явлениям. Такие аномальные изменения погоды могут вызвать множество проблем для жителей России. Резкие перепады температур могут сказаться на транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и повседневной жизни людей. Кроме того, увеличение осадков может привести к подтоплениям и другим природным катастрофам.