Влияние ожирения на демографическую ситуацию в России: факторы, статистика и предложения

В недавнем выступлении депутата Госдумы Ирины Филатовой была поднята проблема ожирения у женщин как одной из ключевых причин снижения уровня рождаемости в России. Эта проблема, по её мнению, имеет прямое влияние на демографическую ситуацию в стране.

Сетевое издание "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" пишет, что депутат отметила, что около 30% женщин фертильного возраста имеют ту или иную степень ожирения, в то время как 25% находятся на стадии предожирения.