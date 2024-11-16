Влияние ожирения на демографическую ситуацию в России: факторы, статистика и предложения
- 10:45 16 ноября
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- Анастасия Амелькина
В недавнем выступлении депутата Госдумы Ирины Филатовой была поднята проблема ожирения у женщин как одной из ключевых причин снижения уровня рождаемости в России. Эта проблема, по её мнению, имеет прямое влияние на демографическую ситуацию в стране.
Сетевое издание "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" пишет, что депутат отметила, что около 30% женщин фертильного возраста имеют ту или иную степень ожирения, в то время как 25% находятся на стадии предожирения.
"Решение демографических вопросов невозможно без пристального контроля за состоянием здоровья этих женщин", – подчеркнула Филатова в своем выступлении, которое цитировала "Парламентская газета". Этот актуальный вопрос требует систематического подхода не только со стороны медицины, но и с привлечением государственных ведомств, чтобы комплексно решать проблему.
Филатова также указала на необходимость превентивных мер в борьбе с ожирением, подчеркнув, что затраты на лечение этого заболевания значительно увеличились с 2021 по 2023 год, показав рост в 2,5 раза. Такая динамика подчеркивает важность своевременного вмешательства и формирования здорового образа жизни среди населения.
Информация о том, что в июле текущего года была зафиксирована высокая доля россиян с избыточным весом, также вызывает обеспокоенность. Согласно статистике, 62,6% граждан страдают от избыточной массы тела. Это существенно отражается на общем состоянии здоровья населения и требует неотложных мер со стороны государства и общества.
Совокупность этих факторов указывает на необходимость разработки и реализации комплексной государственной программы, направленной на борьбу с ожирением среди населения. Участие и поддержка на всех уровнях помогут улучшить не только индивидуальное здоровье граждан, но и способствовать решению демографической проблемы в стране.