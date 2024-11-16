Десятитысячная камера: Коми радуется цифровому перевороту

Жители Коми установили уже более 10 тысяч камер видеонаблюдения, предоставленных «Ростелекомом». Камеры помогают следить за домом, детьми и пожилыми родными, а также обеспечивают безопасность автомобилей на стоянках.

Управлять и подключаться к камерам можно из любой точки мира через мобильное приложение, если есть интернет. Об этом пишет БНК.