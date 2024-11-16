Десятитысячная камера: Коми радуется цифровому перевороту
- 09:50 16 ноября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Жители Коми установили уже более 10 тысяч камер видеонаблюдения, предоставленных «Ростелекомом». Камеры помогают следить за домом, детьми и пожилыми родными, а также обеспечивают безопасность автомобилей на стоянках.
Управлять и подключаться к камерам можно из любой точки мира через мобильное приложение, если есть интернет. Об этом пишет БНК.
Рациональность и удобство видеонаблюдения
Раньше удаленное наблюдение за домом казалось фантастикой, но сейчас оно стало необходимостью для защиты близких. Ключевое преимущество таких систем — это возможность следить за происходящим как в реальном времени, так и просматривать записи из безопасного облачного хранилища. Техническая поддержка работает круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем.
Установка и функции
Камеры можно установить самостоятельно или с помощью специалистов «Ростелекома», настроив функцию «Тревожный монитор». Если камера не сможет передавать изображение, пользователь получит уведомление.
Отзывы
Анна из Сыктывкара делится, что благодаря камере ей удобно следить за сыном, который может забыть об уроках, играя в компьютерные игры. Также она использует камеру для наблюдения за пожилыми родителями, живущими далеко, чтобы быть уверенной в их благополучии.
Игорь П., представитель «Ростелекома», отметил, что компания предлагает разнообразные модели камер, включая Full HD, с ночной съёмкой и разными формами. Для использования оборудования не обязательно быть клиентом компании — камеры работают с любым интернет-провайдером.