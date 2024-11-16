Коми накроют снег с дождём

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жители Коми столкнутся с изменчивыми погодными условиями. Облака плотно покроют небосвод, предвещая осадки в виде снега и дождя. 16 ноября 2024 года местами в регионе ожидается образование гололедно-изморозевых отложений, что может усложнить дорожные условия и потребует повышенного внимания от водителей. Прогноз на субботний день сообщает ЦГМС Коми.

Сегодня ветер, преимущественно юго-западного и южного направлений, достигнет скорости 3-8 м/с, при этом на крайнем юго-западе его порывы могут достигать 12 м/с. Температура воздуха как ночью, так и днем будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов Цельсия.

Сыктывкар в этот день также будет находиться под завесой облаков. Здесь временами пройдет снег, который днем сменится дождем, создавая риск гололедных отложений. Ветер юго-западный и южный, со скоростью 3-8 м/с, днем возможны порывы до 12 м/с. Температура в ночные часы составит от -1 до -3 градусов, а днем поднимется до 0…-2°С.