До 2027 года в Коми капитально отремонтируют 54 школы

До конца текущего года капитальный ремонт будет завершен в пяти образовательных учреждениях Коми. Об этом передает "Комиинформ".

Министр образования и науки Коми Наталья Якимова рассказала об обновлении школьной образовательной системы.

Как сообщила глава министерства, за последние три года капитальный ремонт был завершён в 16 школах республики. По результатам конкурсного отбора этого года, в период с 2025 по 2027 годы, планируется проведение капремонта в 54 объектах региона: 17 из них будут ремонтироваться в течение двух лет, а 37 - за один год. Всего до конца 2027 года предполагается модернизация 75 учебных заведений.

По информации "Комиинформ", в следующем году в 183 школах будут оборудованы кабинеты для новых предметов "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд", введенных нынче. Как добавила Якимова, Минобрнауки Коми уже получил федеральное финансирование на более чем 25 млн рублей для этих целей.

Кроме того, в президентском послании обозначены новые направления обновления образовательной инфраструктуры, включая ремонт зданий детсадов, техникумов и колледжей, отметила Якимова.

"Мы успешно прошли конкурсный отбор и получили финансирование на капитальный ремонт двух зданий Сыктывкарского лесопромышленного техникума, который запланирован на 2025 и 2026 годы. Для нас важно не только создавать новые объекты для детей и молодежи, но и развивать существующие. Одним из важных направлений является укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, " - заявила Якимова.

В 2024 году для капитального и текущего ремонта, оснащения образовательных учреждений и обеспечения безопасных условий выделено более 530 млн рублей из республиканского бюджета.

Якимова также сообщила, что к началу текущего учебного года в 122 образовательных учреждениях уже проведены работы по созданию безопасных условий.