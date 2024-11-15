В Коми средняя зарплата педагогов составила 60 тысяч рублей
- 23:20 15 ноября
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- Инесса Богатая
В Коми среднемесячная зарплата педагогов достигает 60 645 рублей. Об этом передает "Комиинформ".
Согласно прогнозам министерства образования и науки региона, к концу 2024 года средняя заработная плата учителей и других педагогов приблизится к 70 тысячам рублей. Об этом заявила руководитель министерства Н. Якимова в своем докладе о государственной программе "Развитие образования", представленном 15 ноября в Госсовете РК.
Н. Якимова отметила, что более пяти тысяч классных руководителей в школах и 576 кураторов в техникумах и колледжах ежемесячно получают финансовое поощрение за выполнение функций классного руководства.
"Изучая послание президента, стало ясно, что в республике среднее вознаграждение за классное руководство составляет 17 тысяч рублей. С 2025 года это направление станет частью нового национального проекта. В этом году также начались ежемесячные выплаты советникам директоров по вопросам воспитания из бюджетов федерального и регионального уровня", — сообщила Н. Якимова.
По информации "Комиинформ", в 2024 году на выплаты советникам по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями направлено 12, 8 млн рублей, которые полностью финансируются из федерального бюджета.
Н. Якимова добавила, что по итогам 2024 года по всем ключевым параметрам в сфере оплаты труда ожидается исполнение в рамках допустимых отклонений.
"Мы понимаем необходимость увеличения финансирования наших детских садов и школ, особенно с учетом новых задач, поставленных президентом и Министерством просвещения РФ. Министерство продолжит работу по пересмотру методик расчета и объема субвенций муниципальным бюджетам на различные полномочия", — заключила Н. Якимова.
Отметим, что в 2025 году в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" продолжится конкурсный отбор "земских учителей". В этом году уже пять победителей приступили к работе, и всего с начала программы в республику приехали 49 учителей, каждый из которых получил единовременную выплату в размере миллиона рублей. По словам Н. Якимовой, в период с 2025 по 2027 годы планируется привлечь еще 32 "земских" педагогов в Коми.