В Коми средняя зарплата педагогов составила 60 тысяч рублей

В Коми среднемесячная зарплата педагогов достигает 60 645 рублей. Об этом передает "Комиинформ".

Согласно прогнозам министерства образования и науки региона, к концу 2024 года средняя заработная плата учителей и других педагогов приблизится к 70 тысячам рублей. Об этом заявила руководитель министерства Н. Якимова в своем докладе о государственной программе "Развитие образования", представленном 15 ноября в Госсовете РК.

Н. Якимова отметила, что более пяти тысяч классных руководителей в школах и 576 кураторов в техникумах и колледжах ежемесячно получают финансовое поощрение за выполнение функций классного руководства.

"Изучая послание президента, стало ясно, что в республике среднее вознаграждение за классное руководство составляет 17 тысяч рублей. С 2025 года это направление станет частью нового национального проекта. В этом году также начались ежемесячные выплаты советникам директоров по вопросам воспитания из бюджетов федерального и регионального уровня", — сообщила Н. Якимова.

По информации "Комиинформ", в 2024 году на выплаты советникам по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями направлено 12, 8 млн рублей, которые полностью финансируются из федерального бюджета.

Н. Якимова добавила, что по итогам 2024 года по всем ключевым параметрам в сфере оплаты труда ожидается исполнение в рамках допустимых отклонений.