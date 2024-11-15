В Коми чипированная собака покусала ребенка
- 22:45 15 ноября
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- Инесса Богатая
Усть-Вымский районный суд рассмотрел гражданское дело, поданное прокурором в интересах несовершеннолетней. Об этом передает "Комиинформ".
По информации издания, с администрации Удорского района взыскали 40 000 рублей в виде компенсации морального ущерба, связанного с травмой здоровья.
4 сентября произошел инцидент, в результате которого несовершеннолетняя девочка в одном из поселков Удорского района пострадала от нападения собаки.
Суд, с привлечением ветеринара, постановил провести проверку бесхозяйной собаки, выяснив, что в апреле 2023 года она была отловлена, чипирована, стерилизована, вакцинирована и выпущена обратно. Однако, собака продолжала проявлять агрессию к детям, что было подтверждено во время разбирательства.
Суд, изучив все предоставленные доказательства, заключил, что администрация неэффективно осуществляет контроль за исполнением договора, регулирующего отлов и содержание бесхозных животных.
Учитывая все обстоятельства дела, включая степень нанесенного вреда, угрозу для жизни, продолжительность лечения, а также требования разумности и справедливости, суд полностью удовлетворил иск.
Решение в настоящем виде еще не вступило в законную силу.