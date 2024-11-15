В Коми чипированная собака покусала ребенка

Фото "Про Город"

Усть-Вымский районный суд рассмотрел гражданское дело, поданное прокурором в интересах несовершеннолетней. Об этом передает "Комиинформ". По информации издания, с администрации Удорского района взыскали 40 000 рублей в виде компенсации морального ущерба, связанного с травмой здоровья.

4 сентября произошел инцидент, в результате которого несовершеннолетняя девочка в одном из поселков Удорского района пострадала от нападения собаки.

Суд, с привлечением ветеринара, постановил провести проверку бесхозяйной собаки, выяснив, что в апреле 2023 года она была отловлена, чипирована, стерилизована, вакцинирована и выпущена обратно. Однако, собака продолжала проявлять агрессию к детям, что было подтверждено во время разбирательства.

Суд, изучив все предоставленные доказательства, заключил, что администрация неэффективно осуществляет контроль за исполнением договора, регулирующего отлов и содержание бесхозных животных.

Учитывая все обстоятельства дела, включая степень нанесенного вреда, угрозу для жизни, продолжительность лечения, а также требования разумности и справедливости, суд полностью удовлетворил иск.