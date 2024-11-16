Больше спину не гнем: в ноябре обрабатываем участок от сорняков методом Менделеева — эффект на 5 лет

Как приготовить менделеевский гербицид для осенней борьбы с сорняками

Мало кто из дачников знает, что Менделеев, помимо таблицы химических элементов и «прародительницы» русской водки изобрел очень нужно средство для огородников.

Речь идет о растворе для тотального искоренения сорняков. Такой гербицид эффективен даже для многолетней растительности, корни которой, пройдя через ядро земли прорастают в Нью-Йорке (шутка).

Видимо, сорная трава так достала светило науки, что Дмитрий Иванович лично потрудился над созданием дореволюционного гербицида. Если полить таким нежелательную растительность, сорняков гарантированно не будет еще лет 5, а то и больше.

Лучше всего делать это именно в ноябре, чтобы не навредить культурным растениям. Если полить таким раствором щели между плиткой или брусчаткой, в следующем сезоне не придется их регулярно пропалывать — проверено экспертом блога «Стеклянная сказка» Натальей Рябенко.

Рецепт переведен в наши килограммы и нашу тару, так как в описании Менделеева были другие веса (фунты и части) Наталья Рябенко

Ингредиенты на 10-литровое ведро:

Хозяйственное мыло (стружка) — 30 г;

масло подсолнечное — 30 мл.;

тетрабората натрия (боракс) — 50 г;

хлористый калий (серого цвета!) — 500 г.

Внимание: хлористый калий нужен именно серого цвета. Серый цвет — это показатель высокого содержания хлора, розовый цвет говорит о высоком содержании железа, что для наших целей не подходит. Порядок растворения не важен, уверяют эксперты блога «Стеклянная сказка».

Порядок приготовления и применения гербицида:

Смешиваем все ингредиенты в ведре воды. Поливаем тонкой струей дорожки, стыки между плиткой и места скопления сорняков, где вы не собираетесь высаживать культурные растения (они погибнут).

Под каждый многолетний сорняк выливаем по 50−100 мл раствора. Вносим гербицид прямо под корень.

Через 3−5 дней нежелательная растительность пожелтеет, а потом и вовсе отдаст богу душу.

Фишка менделеевского раствора заключена в хлористом калии, хлор подавляет растение, но через 3−4 недели он улетучивается или вымывается с дождём, тогда как калий останется в земле и послужит неплохим удобрением для полезных растений. На следующий год почва уже не будет зараженной, как в случае с глифосатом и прочими гербицидами.