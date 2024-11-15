В самолет не пустят даже с билетом: авиакомпании придумали хитроумную ловушку для пассажиров

Всех россиян, планирующих перелет в другой город, информируют о правилах перевозки ручной клади. Оказывается, если ваша ручная кладь превышает допустимые нормы авиакомпании, но вы готовы сдать ее в багаж и оплатить эту услугу, компания не может запретить вам полет. Это закреплено в законодательстве.

Правила перевозки устанавливаются индивидуально каждой авиакомпанией. Обычно разрешенный размер ручной клади не превышает 55x40x25 см, с максимальным весом до 10 кг. В случае превышения этих норм сотрудники на регистрации или у выхода на посадку могут потребовать сдать вещи в багаж за дополнительную плату. Однако это должно сопровождаться предварительным взвешиванием и замером.