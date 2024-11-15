Как задобрить Зеленую Змею и стать богатым: что необходимо поставить на новогодний стол 2025

В 2025 году празднование Нового года будет под символом Зеленой Деревянной Змеи, которая на Востоке ассоциируется с мудростью и гармонией. Это стоит учитывать при составлении праздничного меню, чтобы угодить этой грациозной рептилии.

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