Как задобрить Зеленую Змею и стать богатым: что необходимо поставить на новогодний стол 2025
- 20:57 15 ноября
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- Служба новостей
В 2025 году празднование Нового года будет под символом Зеленой Деревянной Змеи, которая на Востоке ассоциируется с мудростью и гармонией. Это стоит учитывать при составлении праздничного меню, чтобы угодить этой грациозной рептилии.
Рекомендуемые блюда
Змея предпочитает натуральные продукты и разнообразие, поэтому на вашем столе должно быть обилие свежей зелени и овощных салатов. Основные блюда могут включать:
- Запеченного кролика или птицу (например, курицу, индейку или утку)
- Легкие закуски из бобовых
- Умеренное количество рыбных блюд
Оформление стола
Рекомендуется использовать зеленые тона для сервировки, предпочтительно выбирая изумрудные оттенки в посуде и декоре. Блюда стоит подавать порционно, уделяя внимание красивому оформлению каждой тарелки.
На праздничном столе стоит избегать:
- Красного мяса (такого как свинина и говядина)
- Острых соусов и приправ
- Газированных напитков
Вместо крепких алкогольных напитков лучше предложить легкие коктейли, соки и морсы. Десерты украсьте свежими фруктами и ягодами, отдавая предпочтение зеленым яблокам и киви, пишет pg21.ru.