"Оливье" уже не в топе: на Новый год-2025 порадуйте гостей салатом "Шапка Деда Мороза" — станете любимцем Зеленой Змеи
- 17:03 15 ноября
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- Служба новостей
Фото: Дзен-канал «Рецепты салатов и вкусняшек»
Праздничное меню трудно представить без салатов, но привычные рецепты иногда становятся скучными. Мы предлагаем вам попробовать приготовить необычный салат под названием «Шапка Деда Мороза».
Для этого вам понадобятся:
- Картофель — 2 штуки
- Соленые огурцы — 4 штуки
- Яйца — 4 штуки
- Куриное филе — 250 граммов
- Сладкий красный перец — 2 штуки
- Репчатый лук — половина головки
- Майонез — 100 граммов
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите картофель и нарежьте его кубиками среднего размера. Соленые огурцы отожмите, чтобы удалить лишний рассол, и нарежьте кубиками.
- Отварите яйца, половину из них нарежьте кубиками, а остальные оставьте для украшения.
- Приготовленное куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Смешайте его с нарезанными овощами и добавьте мелко нарезанный лук.
- Перец заверните в фольгу и запекайте в духовке при средней температуре 30 минут. Остудите его 10 минут, снимите кожицу и нарежьте полосками.
- Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и выложите на плоское блюдо в форме полусферы.
- Уложите полоски перца поверх салата по кругу.
- Из оставшихся яиц отделите желтки от белков. Один желток обмажьте майонезом и обваляйте в измельчённом белке. Другой желток измельчите с помощью вилки и украсьте края салата.
Такой салат не только вкусный, но и оригинально выглядит на столе, пишет hibiny.ru.