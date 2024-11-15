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"Оливье" уже не в топе: на Новый год-2025 порадуйте гостей салатом "Шапка Деда Мороза" — станете любимцем Зеленой Змеи

"Оливье" уже не в топе: на Новый год-2025 порадуйте гостей салатом "Шапка Деда Мороза" — станете любимцем Зеленой ЗмеиФото: Дзен-канал «Рецепты салатов и вкусняшек»

Праздничное меню трудно представить без салатов, но привычные рецепты иногда становятся скучными. Мы предлагаем вам попробовать приготовить необычный салат под названием «Шапка Деда Мороза».

Для этого вам понадобятся:

  • Картофель — 2 штуки
  • Соленые огурцы — 4 штуки
  • Яйца — 4 штуки
  • Куриное филе — 250 граммов
  • Сладкий красный перец — 2 штуки
  • Репчатый лук — половина головки
  • Майонез — 100 граммов
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель и нарежьте его кубиками среднего размера. Соленые огурцы отожмите, чтобы удалить лишний рассол, и нарежьте кубиками.
  2. Отварите яйца, половину из них нарежьте кубиками, а остальные оставьте для украшения.
  3. Приготовленное куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Смешайте его с нарезанными овощами и добавьте мелко нарезанный лук.
  4. Перец заверните в фольгу и запекайте в духовке при средней температуре 30 минут. Остудите его 10 минут, снимите кожицу и нарежьте полосками.
  5. Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и выложите на плоское блюдо в форме полусферы.
  6. Уложите полоски перца поверх салата по кругу.
  7. Из оставшихся яиц отделите желтки от белков. Один желток обмажьте майонезом и обваляйте в измельчённом белке. Другой желток измельчите с помощью вилки и украсьте края салата.

Такой салат не только вкусный, но и оригинально выглядит на столе, пишет hibiny.ru.

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