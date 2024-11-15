"Это же маргарин": сливочное масло выбираем по этому признаку — совет Роскачества

Современный рынок изобилует разнообразными предложениями, что может затруднить неподготовленной хозяйке выбор качественного сливочного масла. В «Роскачестве» поделились рекомендациями по выбору масла, как сообщает портал «Фонтанка». Вот несколько ключевых принципов, которые помогут сделать правильный выбор в магазине.

Важно помнить, что добросовестные производители не будут продавать качественное сливочное масло по цене ниже его себестоимости. Если вы видите масло за 30-40 рублей, скорее всего, это маргарин.