"Это же маргарин": сливочное масло выбираем по этому признаку — совет Роскачества
- 17:00 15 ноября
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- Служба новостей
Современный рынок изобилует разнообразными предложениями, что может затруднить неподготовленной хозяйке выбор качественного сливочного масла. В «Роскачестве» поделились рекомендациями по выбору масла, как сообщает портал «Фонтанка». Вот несколько ключевых принципов, которые помогут сделать правильный выбор в магазине.
Важно помнить, что добросовестные производители не будут продавать качественное сливочное масло по цене ниже его себестоимости. Если вы видите масло за 30-40 рублей, скорее всего, это маргарин.
Обратите внимание на название на упаковке. Оно должно чётко указывать, что перед вами именно натуральное сливочное масло. Если на упаковке значится, что это «молочный продукт по технологии масла», велика вероятность, что это растительный спред.
Также важно изучить состав продукта. В сладкосливочном масле должны быть только сливки, в кислосливочном — закваска, а если масло солёное, то и соль. Искусственные добавки в натуральном продукте недопустимы.
На упаковке должна быть указана маркировка ГОСТ, в данном случае это номер 32261. Кроме того, обратите внимание на жирность, она должна быть не ниже 72,5%.