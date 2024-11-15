Для пассажирских перевозок по Коми не смогли найти самолет

АО "Комиавиатранс" не удалось найти воздушное судно для пассажирских перевозок в 2025 году по территории республики. На объявленный предприятием тендер не поступило ни одной заявки. Об этом сообщает "БНК".

В октябре полностью принадлежащее республике акционерное общество "Комиавиатранс" инициировало тендер на аренду самолета. Отметим, что документация на портале госзакупок указывала, что компании требуется самолет для транспортировки пассажиров и багажа между аэропортами Воркута, Печора, Сыктывкар, Усинск, Ухта и Усть-Цильма. Добавим, что указанные технические требования включали максимальную взлетную массу до 24 тонн и вместимость от 30 до 50 пассажиров. Был определен объем услуг в 700 часов (вдвое меньше, чем в предыдущем году). Срок аренды планировался на весь следующий год, с 1 января по 31 декабря.