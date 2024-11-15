Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Для пассажирских перевозок по Коми не смогли найти самолет

Для пассажирских перевозок по Коми не смогли найти самолет Фото "Про Город"

АО "Комиавиатранс" не удалось найти воздушное судно для пассажирских перевозок в 2025 году по территории республики. На объявленный предприятием тендер не поступило ни одной заявки. Об этом сообщает "БНК".

В октябре полностью принадлежащее республике акционерное общество "Комиавиатранс" инициировало тендер на аренду самолета. Отметим, что документация на портале госзакупок указывала, что компании требуется самолет для транспортировки пассажиров и багажа между аэропортами Воркута, Печора, Сыктывкар, Усинск, Ухта и Усть-Цильма. Добавим, что указанные технические требования включали максимальную взлетную массу до 24 тонн и вместимость от 30 до 50 пассажиров. Был определен объем услуг в 700 часов (вдвое меньше, чем в предыдущем году). Срок аренды планировался на весь следующий год, с 1 января по 31 декабря.

По информации "БНК", начальная стоимость контракта составила 145,6 миллиона рублей.

Согласно опубликованному протоколу, закупка была признана несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок на участие.

Вероятно, "Комиавиатранс" проведет повторный тендер.

...

  • 0

Популярное

Последние новости