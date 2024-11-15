В Сыктывкаре за неделю почти 20 человек заболели COVID-19

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В период с 4 по 10 ноября в столице 5764 человека обратились за медицинской помощью с признаками острой респираторной инфекции, из них 2957 составили несовершеннолетние. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации издания, заболеваемость находится ниже эпидемического порога.

Также отметим, что в целом, уровень заболеваемости на 13, 3% ниже установленного эпидпорога. На прошлой неделе зарегистрировано 425 случаев внебольничных пневмоний, из которых 212 зафиксированы среди детей до 17 лет. 17 человек заразились COVID-19.

По результатам исследований организаций, изучающих грипп и ОРВИ, в материалах больных были выявлены респираторные вирусы, не связанные с гриппом.

На 11 ноября 2024 года против гриппа вакцинировано 42, 2% населения, а к 1 декабря необходимо достичь уровня в 60%. Уже привито 75% работников из групп риска, включая медицинских и образовательных сотрудников, а также работников организаций птицеводства.

Для профилактики гриппа и простуд врачи рекомендуют: